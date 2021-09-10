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ЄС подарував поліції України майже 60 автомобілів і техніку на €3,4 млн

Обладнання купили в рамках програми "ПРАВО-Поліція".

Фото: mvs.gov.ua

Європейський Союз подарував Україні 18 патрульних автомобілів, 40 поліцейських бусів, дефібрилятори, сервери та системи зберігання даних, а також костюм вибухотехніка та супутнє обладнання. Загальна вартість техніки становить 3,4 млн євро.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Церемонія передачі техніки, купленої в межах програми "Право-Поліція", відбулася на Софійській площі в Києві у п'ятницю, 10 вересня. Вона реалізується за фінансової підтримки ЄС управлінням ООН з обслуговування програми (ЮНОПС) у співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні.

Патрульні автомобілі використовуватимуться в дев'яти областях України, зокрема Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській та Хмельницькій.

Костюм вибухотехніка та гідродинамічні руйнівники призначені для використання вибухотехніками в Донецькій області.

Фото: mvs.gov.ua

Комп'ютерна техніка покликана покращити координацію діяльності поліції України з Інтерполом та Європолом.

Нагадаємо, що на початку серпня Національна поліція України отримала 300 нових Renault Duster.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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