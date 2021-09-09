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Поліція заявила про викриття агрофірми, яка тримала у рабстві 120 людей

Людей, яких шукали на вокзалах, споювали та змушували безкоштовно працювати.

Національна поліція заявила про звільнення 120 людей, яких тримали в рабстві на агропромисловому підприємстві у Дніпропетровській області.

Про це повідомляється на сайті поліції та Київської міської прокуратури.

Фото: Національна поліція

"Потерпілих підшукували на залізничних вокзалах міст Києва, Дніпра та Одеси. Потенційним співробітникам «роботодавці» обіцяли забезпечення житлом, харчування та заробітну плату від 3000 до 4000 тисяч гривень на місяць. Завербованих на роботу осіб правопорушники доставляли на мікроавтобусах та розселяли у напівзруйнованих будинках, де були відсутні належні умови для проживання. Робочих змушували працювати від 12 до 16 годин у виробничо-складських приміщеннях та на полях у сезон збору урожаю. Харчування громадяни отримували із зіпсованих продуктів, а обіцяні гроші їм взагалі не виплачувались", - розказав начальник поліції Києва Іван Вигівський.

Стверджується, що людей споювали, щоб тримати в покорі. Крім того, за ними постійного наглядали бригадири, які контролювали підйом та направлення на роботу, принижували, здійснювали психологічний тиск.

Людям було заборонено самовільно виходити за межі бараків. У них відбирали телефони та паспорти.

Документування злочину продовжувалось кілька місяців, після чого 8 вересня було проведено 18 обшуків для вилучення речових доказів. За підозрою в торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу) поліція затримала п'ятьох осіб. Це - четверо чоловіків та жінка, уродженці Дніпропетровщини, 1975, 1988, 1986, 1992 та 1961 років народження.

17 постраждали написали заяви про вчинення відносно них злочину.

Нагадаємо, що у серпні поліція повідомила про викриття 60-річної жительки одного з сіл у Волинській області, яка незаконно утримувала в рабстві трьох чоловіків. Її справа вже розглядається в суді.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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