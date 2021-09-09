Окупанти на Донбасі поранили військового, він – у тяжкому стані

Сьогодні, 9 вересня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу.

Стан здоров’я пораненого – тяжкий.

Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Про втрати серед українських військових не повідомлялося.