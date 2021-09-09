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Окупанти на Донбасі поранили військового, він – у тяжкому стані

Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ у смузі відповідальності угруповання "Схід".

Окупанти на Донбасі поранили військового, він – у тяжкому стані
Архівне фото
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Сьогодні, 9 вересня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу.

Стан здоров’я пораненого – тяжкий.

Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Про втрати серед українських військових не повідомлялося.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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