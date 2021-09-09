Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці
Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві на Подолі побилися водії трамвая та сміттєвоза

Водій сміттєвоза намагався об'їхати затор по трамвайним коліям.

У Києві на Подолі побилися водії трамвая та сміттєвоза
Фото: Скріншот відео

У Шевченківському районі Києва між водіями трамвая, який віз пасажирів, та водієм сміттєвоза стався конфлікт, який переріс у бійку.

Чоловіки посварилися через те, що водій сміттєвоза намагався об'їхати затор на вулиці Дегтярівській по трамвайним коліям.

Відео інциденту опублікували у соцмережах. Зазначається, що подія сталася в понеділок, 6 вересня.

На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, у серпні в Білій Церкві побилися поліцейські. Після того, як відеозапис бійки потрапив у інтернет, обласне управління поліції вирішило провести службове розслідування.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також