У Шевченківському районі Києва між водіями трамвая, який віз пасажирів, та водієм сміттєвоза стався конфлікт, який переріс у бійку.

Чоловіки посварилися через те, що водій сміттєвоза намагався об'їхати затор на вулиці Дегтярівській по трамвайним коліям.

Відео інциденту опублікували у соцмережах. Зазначається, що подія сталася в понеділок, 6 вересня.

На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, у серпні в Білій Церкві побилися поліцейські. Після того, як відеозапис бійки потрапив у інтернет, обласне управління поліції вирішило провести службове розслідування.