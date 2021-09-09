Автомобіль "Mercedes Sprinter", виконуючи маневр, зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

Сьогодні, о 4:00 годині ранку, на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув громадянин Ізраїлю.

Про це повідомляє МВС України.

На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група, працівники слідчого управління та керівництво Білоцерківського районного управління поліції.

Автомобіль "Mercedes Sprinter", яким керував 37-річний водій, перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

"За попередньою інформацією, водій рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле", – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що в результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився у мікроавтобусі, загинув. Інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, паломники-хасиди з’їхалися до Умані для відзначення Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Цього року святкування нового 5782 року за юдейським календарем припало на 6-8 вересня.

Протягом доби 7 вересня рятувальники ліквідовували наслідки п’яти надзвичайних подій, пов’язаних зі святкуванням Рош га-Шана.