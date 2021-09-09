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На Сумщині через аварію на нафтопроводі стався розлив нафти

Загальна площа забруднених земель склала 0,35 га.

Фото з місця події
Фото: Держекоінспекція у Сумській області
Фото з місця події

Внаслідок аварійної розгерметизації нафтопроводу поблизу села Кардашівка у Сумській області стався розлив нафти.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції Сумщини.

Зазначається, що 8 вересня фахівці Державної екологічної інспекції у Сумській області здійснили позапланову перевірку НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта". Задля цього екоінспектори оперативно виїхали на місце аварійної ситуації. 

“Під час обстеження земель сільгосппризначення Кардашівської сільської ради Охтирського району було виявлено 2 місця розгерметизації нафтозбірного колектору Бугруватівського родовища. Інспекцією встановлено, що загальна площа забруднених земель склала 0,35 га, на яких знаходиться поле з кукурудзою”, - йдеться у повідомленні.

Працівники відібрали дві проби ґрунту на забруднених ділянках та одну фонову пробу. 

Наразі силами НГВУ "Охтирканафтогаз" продовжуються роботи зі збору забрудненого нафтопродуктами ґрунту, після чого місця забруднення мають оброблятися біодеструкторами.

Після отримання результатів лабораторних досліджень та нормативно-грошової оцінки земель, інспекція розрахує шкоду, обумовлену забрудненням ґрунту нафтопродуктами.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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