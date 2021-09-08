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Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У напрямку населеного пункту Опитне російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Також в зоні ООС піротехніки ДСНС розмінували понад 2 гектари території і передали на знищення 135 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили чотири пошкоджені будинки.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, в районі проведення ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один український військовий отримав поранення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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