Російські окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського військового

Станом на 7:00 8 вересня порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

У вівторок, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Унаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового, повідомляє пресцентр ООС.

Так, учора в напрямку Залізного російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.

У районі Водяного ворог застосував гранатомети різних систем. Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли позицій ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля Катеринівки.

"У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у ранковому зведенні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 8 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.