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Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Окупанти на Донбасі поранили українського військового
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Російські збройні формування 7 вересня обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок інциденту один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

“Сьогодні, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення”, - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

“Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - сказано у повідомленні.

Від початку доби в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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