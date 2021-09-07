У Чехії бойовика "ДНР" заочно засудили на 20 років

Міський суд столиці Чехії Праги засудив до 20 років у в’язниці посиленого режиму 48-річного Їржі Урбанека, який воював на Донбасі проти України.

Вирок винесений заочно, оскільки бойовик перебуває в розшуку, передає Радіо Свобода.

Як стверджує обвинувачення, Урбанек із позивним "Бегемот" виїхав до України 2015 року і брав участь в операціях російських гібридних сил принаймні до кінця січня 2018 року. Як випливає з його повідомлень у соцмережах, там він не тільки копав шанці чи стояв на постах, а й брав участь безпосередньо в боях проти українських військ, зокрема в Мар’їнці, Спартаку і Красногорівці.

Мати і брат засудженого відмовилися свідчити цього дня в суді, але в матеріалах справи є їхні свідчення, які вони давали поліції і в яких вони підтвердили, що знають про перебування Урбанека в Україні.

За повідомленнями чеських агентств, Їржі Урбанек є кримінальником-рецидивістом: раніше уже був засуджений у Чехії 13 разів, зокрема за шахрайство з нерухомістю, крадіжки тощо.

Іще 2018 року Урбанек розповідав про своє членство в "регулярних військових силах" угруповання "ДНР" журналістам Донбас.Реалії. Він твердив, що при цьому "не перебуває в якихось організованих злочинних угрупованнях", "ніяких злочинів не скоював" і чеської поліції "не боїться".

2020 року Урбанек і його спільник у Донецьку, теж чех Павел Ботка заявили в інтернеті, що вже не воюють, прийняли, мовляв, іслам і тепер продають у Донецьку меблі однієї з чеських меблевих фірм.

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховний суд Праги замінив вирок для громадянина Чехії Павела Кафки, який у 2015-2016 роках брав участь у бойових діях на Донбасі з боку Росії, з умовного на реальний. Згодом Кафка написав листа до українського посольства в Чехії, у якому розкаюється у тому, що став на бік проросійських сил. У листі він зазначив, що хотів би перепросити Україну.