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Україна веде переговори про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба

Міністр зауважив, що технологією ПРО володіють не тільки Сполучені Штати, але й інші країни.

Україна веде переговори про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Україна веде переговори з рядом країн про доступ до технології протиракетної оборони (ПРО).

Про це він розповів в ефірі телеканалу ICTV.

Міністр зауважив, що технологією ПРО володіють не тільки Сполучені Штати, але й інші країни.

"Нам не потрібна американська система ПРО, нам потрібна українська система ПРО, і ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів, є інші країни, які володіють нею, і ми ведемо переговори про доступ до неї", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі протиповітряна і протиракетна оборона - це "ключові "дірки", які треба заповнювати". Українська сторона над ними наразі "дуже предметно працює".

Нагадаємо, у квітні цього року Міноборони РФ повідомило про перекидання ракетних комплексів "Іскандер" з Курська до Воронежа, розташованого приблизно у 300 км від українського кордону. В Росії це пояснили підготовкою до параду з нагоди Дня перемоги 9 травня.

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