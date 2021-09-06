Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
Як Росія стала Чечнею
Як Росія стала Чечнею
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

МЗС привітало юдеїв зі святом Рош га-Шана

Святкування Рош га-Шага цього року припадає на 6-8 вересня.

МЗС привітало юдеїв зі святом Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України привітало українських юдеїв зі святом Рош га-Шана - єврейського Нового року.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Щиро вітаємо іудейську громаду України та іудеїв світу зі світлим святом Рош га-Шана! Нехай новий 5782 рік буде сповнений щастя, миру та злагоди. Бажаємо всім, хто святкує, міцного здоров‘я та благополуччя!" - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, святкування Рош га-Шана цього року припадає на 6-8 вересня. Починаючи з 30 серпня українські прикордонники оформили понад 15 тисяч паломників-хасидів, які прибули в Умань на святкування.

Ще навесні повідомляли, що на Рош га-Шана в Умані Україна впускатиме лише вакцинованих хасидів. Проте вже тепер у місті виявили перші випадки коронавірусу серед прибулих паломників.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників. Цього року їх очікується понад 50 тисяч.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також