МЗС привітало юдеїв зі святом Рош га-Шана

Святкування Рош га-Шага цього року припадає на 6-8 вересня.

Міністерство закордонних справ України привітало українських юдеїв зі святом Рош га-Шана - єврейського Нового року.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Щиро вітаємо іудейську громаду України та іудеїв світу зі світлим святом Рош га-Шана! Нехай новий 5782 рік буде сповнений щастя, миру та злагоди. Бажаємо всім, хто святкує, міцного здоров‘я та благополуччя!" - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, святкування Рош га-Шана цього року припадає на 6-8 вересня. Починаючи з 30 серпня українські прикордонники оформили понад 15 тисяч паломників-хасидів, які прибули в Умань на святкування.

Ще навесні повідомляли, що на Рош га-Шана в Умані Україна впускатиме лише вакцинованих хасидів. Проте вже тепер у місті виявили перші випадки коронавірусу серед прибулих паломників.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників. Цього року їх очікується понад 50 тисяч.