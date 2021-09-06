Святкування Рош га-Шага цього року припадає на 6-8 вересня.

Починаючи із 30 серпня українські прикордонники здійснили оформлення понад 15 тисяч паломників-хасидів, які прибули в Умань на святкування юдейського нового року.

Про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби.

Найбільше груп прочан, загалом - близько 5 тисяч осіб, приїхали 2 вересня.

Упродовж минулої доби оформлено понад 4 тисяч хасидів.

Повідомляється, що прикордонники найчастіше здійснюють оформлення паломників в аеропортах "Бориспіль", "Жуляни" та "Одеса", а також у пунктах пропуску "Краківець", "Шегині", "Солотвино", "Лужанка", "Порубне" та "Платоново".

Святкування нового 5782 року за юдейським календарем Рош га-Шага цього року припадає на 6-8 вересня.

Ще навесні повідомляли, що на Рош га-Шана в Умані Україна впускатиме лише вакцинованих хасидів. Проте вже тепер у місті виявили перші випадки коронавірусу серед прибулих паломників.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників. Цього року їх очікується понад 50 тисяч.

2 вересня до Умані у зв’язку з Рош га-Шана прибули понад 800 українських правоохоронців. Крім того, сюди прибули 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях проживання та паломництва брацлавських хасидів.