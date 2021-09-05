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Затриманому в Криму заступнику глави Меджлісу загрожує до 15 років позбавлення волі

Наріману Джелялову інкримінують "диверсію". 

Затриманому в Криму заступнику глави Меджлісу загрожує до 15 років позбавлення волі
Наріман Джелялов
Фото: ZN.ua

Затриманому ФСБ окупаційної влади в Криму заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову загрожує до 15 років ув'язнення. 

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у Facebook, що Джелялову інкримінують ч. 1 ст. 281 КК Росії – диверсія. Те саме інкримінують іншим чотирьом затриманим вчора. За цією статтею передбачається покарання від 12 до 15 років ув'язнення. 

"Зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялову "терористичної" статті, наряду з розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу – Меджліс", – написав він.

Чубаров додав, що після затримання Джелялова вранці суботи його вивезли в невідомому напрямку і утримували в приміщенні в наручниках і з мішком на голові до пізнього вечора. На нього чинили психологічний тиск. Такі дані глава Меджлісу отримав від адвоката Джелялова. 

Нагадаємо, окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова. 

Після цього кримські татари вийшли на протест до будівлі ФСБ. Окупанти затримали близько 60 осіб, при цьому двох станом на день 5 вересня так і не відпустили – батька викраденого Азіза Ахтемова – Ескендера Ахтемова і брата викраденого Асана Ахтемова – Арсена Ахтемова.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, Керівниця відділу Новини
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