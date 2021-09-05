В Оболонському районі Києва оперативники затримали квартирного крадія, який обікрав три квартири.

Про це повідомили у столичній поліції.

Киянка повідомила, що вночі невідомий проник до її помешкання на вулиці Героїв Дніпра. Потерпіла розповіла поліцейським, що у квартиру на другому поверсі через відчинене на провітрювання вікно заліз зловмисник. З помешкання зник мобільний телефон, банківська кредитна картка та чоловічі кросівки.

Співробітники карного розшуку встановили, що крадій встиг розрахуватись карткою у магазині. Правоохоронці переглянули записи з камер відео спостереження у торговому залі та встановили особу зловмисника. Крім того, зловмисник взув викрадене взуття, яке упізнала потерпіла.

Ним виявився 43-річний місцевий мешканець, який навесні цього року скоїв аналогічний злочин та обікрав дві квартири в Оболонському районі столиці.

Відносно фігуранта слідчий вже скерував обвинувальний акт до районного суду. Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Наразі районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі в супермаркеті взяли візок, повантажили на нього термінал IBox і зникли з ним у невідомому напрямку.