На борту перебував 131 пасажир, ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Літак Airbus A320 авіакомпанії Wizz Air, який виконував рейс WZZ6715, здійснив аварійну посадку у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

Зазначається, що 4 вересня о 12 год. 13 хв. було отримано сигнал "Тривога". Літак, який виконував рейс за маршрутом Ларнака-Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.

"Літак здійснив благополучну посадку о 12 год. 39 хв. З пасажирами (131 особа) все в порядку. Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Нагадаємо, у червні літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце до Запоріжжя, повернувся в аеропорт вильоту та здійснив аварійну посадку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.