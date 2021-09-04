У селі Бишів Київської області у ніч суботи, 4 вересня загорівся склад побутових відходів.

Про це повідомили у ДСНС.

З полум’ям боролися 23 рятувальники з смт Макарів, Фастова, Боярки та самого Бишова.

Вогонь охопив 10 тисяч шин на відкритій території та покрівлю металевого покриття на площі 750 м. кв.

Пожежу локалізовано о 07:11 та повністю ліквідовано о 10:15.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у місті Бровари Київської області сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Надзвичайники врятували чотирьох осіб.