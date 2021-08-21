Фото: ДСНС Фото з місця події

У місті Бровари Київської області сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 серпня до ДСНС надійшла інформація, що о 20:05 у м. Бровари по вул. Гагаріна 11 в двох квартирах на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю будинку", - сказано у повідомленні.

Підрозділи ДСНС евакуювали мешканців будинку.

Фото: ДСНС Фото з місця події

Близько 23 години пожежу локалізовано на площі близько 2 тис. м кв. О 23:21 пожежу ліквідовано.

“Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи”, - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі залізничного вокзалу. Наразі займання локалізоване, жертв та постраждалих немає.