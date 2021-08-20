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Вселенський Патріарх Варфоломій прибув до України

Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності.

Фото: Денис Шмигаль

До України прибув Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій. Про це у Facebook повідомляє Управління преси та зв 'язків Вселенського патріархату.

Зустріч з понтифіком провів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі сторони його Всесвятості", - написав Шмигаль у Telegram.

Фото: Денис Шмигаль

Раніше повідомлялося, що 21 серпня Патріарх Варфоломій проведе подячну молитву в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Згідно з інформацією на сайті ПЦУ, вже 22 серпня на території собору Святої Софії Патріарх під відкритим небом проведе Божественну літургію. Очолювати її разом з ним буде Митрополит Київській і всієї України Епіфаній.

Початок богослужіння заплановано на 9 ранку. ПЦУ запрошувала вірян зустріти Варфоломія в Києві. Також у Києві презентували книжку до 30-річчя патріаршого служіння Варфоломія. 

Патріарх Варфоломій відвідував Україну 13 років тому, в 2008, під час відзначення 1020-річчя Хрещення україни-Русі. 

Нагадаємо, що Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

29 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.

У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.

У грудні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із патріархом Варфоломієм. Тоді патріарх також підтвердив, що приїде в Україну на День Незалежності.

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