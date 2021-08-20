РНБО введе санкції проти Росії за переслідування ПЦУ і громадян України в Криму

Рада національної безпеки і оборони введе нові санкції проти Росії у зв'язку з переслідуванням громадян України та Православної церкви України в Криму.
Про це повідомляється в розпорядженнях уряду №965 і №966 від 18 серпня.
Один пакет стосується "систематичного здійснення переслідування громадян України і винесення щодо них неправосудних рішень посадовими особами окупаційної адміністрації Російської Федерації та незаконно призначеними суддями Російської Федерації".
Другий - порушення прав, свобод та законних інтересів громадян України "внаслідок винесення неправосудних рішень щодо майна громади Кримської єпархії Православної Церкви України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя".
Перелік осіб, які потраплять під санкції, поки що невідомий.
За даними пресслужби Мінреінтеграції, загалом під нові санкції потраплять 70 осіб: судді, службовці окупаційної адміністрації, силовики тощо.
Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.
Вони забороняють користуватися майном на території України, виводити капітали за межі країни, зупиняють проведення фінансових операцій та ін.
Нагадаємо, що чергове засідання РНБО очікується в п'ятницю, 20 серпня.