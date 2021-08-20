РНБО введе санкції проти Росії за переслідування ПЦУ і громадян України в Криму

Перелік осіб, які потраплять під санкції, поки що невідомий.

Рада національної безпеки і оборони введе нові санкції проти Росії у зв'язку з переслідуванням громадян України та Православної церкви України в Криму.

Про це повідомляється в розпорядженнях уряду №965 і №966 від 18 серпня.

Один пакет стосується "систематичного здійснення переслідування громадян України і винесення щодо них неправосудних рішень посадовими особами окупаційної адміністрації Російської Федерації та незаконно призначеними суддями Російської Федерації".

Другий - порушення прав, свобод та законних інтересів громадян України "внаслідок винесення неправосудних рішень щодо майна громади Кримської єпархії Православної Церкви України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя".

Перелік осіб, які потраплять під санкції, поки що невідомий.

За даними пресслужби Мінреінтеграції, загалом під нові санкції потраплять 70 осіб: судді, службовці окупаційної адміністрації, силовики тощо.

Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

Вони забороняють користуватися майном на території України, виводити капітали за межі країни, зупиняють проведення фінансових операцій та ін.

Нагадаємо, що чергове засідання РНБО очікується в п'ятницю, 20 серпня.