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Нацрада проситиме суд забрати ліцензію у телеканала "Наш"

Останньою краплею став ефір з Симоненком.

Нацрада проситиме суд забрати ліцензію у телеканала "Наш"
Фото: Наш

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "Наш").

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Таким чином канал хочуть покарати за ефір з комуністом Петром Симоненком 4 травня 2021 року, під час якого колишній депутат, зокрема, вороже висловлювався про Православну церкву України, а українську владу називав фашистською.

"Учасник передачі Петро Симоненко є лідером забороненої в Україні Комуністичної партії України (перший секретар ЦК КПУ з 19.06.1993), народний депутат України з II по VII скликання, що значно підсилює здатність впливу поширення мови ворожнечі на аудиторію телеканалу порівняно з можливими аналогічними висловлюваннями осіб, які не є політичними, релігійними, громадськими діячами або журналістами", - заявили в Нацраді.

За останні кілька місяців "Наш" отримав від Нацради щонайменше чотири попередження та три штрафи за подібні порушення.

Телеканал "Максі ТВ", який здійснює ретрансляцію "Нашого", за цей же ефір з Симоненком оштрафовано на 119 тисяч гривень.

Окрім штрафних санкцій Нацрада призначила перевірки обом каналам Євгенія Мураєва ("Наш" і "Максі ТВ") через ефір з Оленою Бондаренко.

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