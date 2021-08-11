Дівчина Протасевича дала інтерв'ю провладному телеканалу Білорусі

Вона заявила, що на борту не було співробітників КДБ.

Дівчина знятого з літака і затриманого білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, громадянка Росії Соф'я Сапега, дала інтерв'ю провладному телеканалу "Білорусь 1". Вона заявила, що на борту не було співробітників КДБ.

Сапега також сказала, що під час екстреної посадки літака, яка була зроблена під виглядом загрози теракту, Протасевич намагався передати їй техніку, оскільки думав, що її затримувати не будуть.

За її словами, з розмов з Романом було зроблено висновок, що до посадки літака причетний "хтось з робочого колективу" Протасевича.

Сюжет із Сапегою не був запущений в прямому ефірі, розмова склеєна по частинах.

Нагадаємо, що заради затримання Протасевича режим Олександра Лукашенка посадив літак шляхом неправдивого повідомлення про мінування борту. Протасевича зразу затримали, через кілька днів після цього було оприлюднено відео із ним.

Правозахисники і родичі хлопця підозрюють, що його били. Також опублікували відео із затриманою Сапегою. Обидва на записах визнавали провину за інкриміновані ним дії.

Потім МЗС Білорусі несподіванно вивело Протасевича на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair. У пресконференції взяли участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, представники прикордонного комітету та "інші релевантні спікери". Під час пресконференції силовики заявили, що перехоплення літака Ryanair і примусової посадки у Мінську не було. Пізніше слово дали Протасевичу, і він почав переконувати, що "почуває себе прекрасно".

Протасевич сказав, що співпрацює зі слідством. Він також заявив, що визнає "збиток, який наніс країні".

Соф'ї інкримінують організацію групових дій, що порушують громадський порядок, та розпалення ворожнечі. Дівчина нібито вела Telegram-канал, де публікують персональні дані прихильників режиму Лукашенка.

Протасевичу інкримінують кілька справ, зокрема "організацію масових заворушень". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пара перебувала під вартою, але в середині червня стало відомо, що їх перевели під домашній арешт завдяки тому, що вони погодилися співпрацювати зі слідством.

Після інциденту з літаком багато країн заборонили своїм літаками літати над Білоруссю та сідати білоруським літакам у своїх аеропортах.