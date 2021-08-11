Facebook видалив сотні російських акаунтів з фейками про вакцинацію

Вони поширювали дезінформацію про AstraZeneca та Pfizer.

У липні соцмережа Facebook видалила дві мережі акаунтів, що управлялися з Росії та М'янми. Сторінки, пов'язані з М'янмою, стосувалися хунти, яка захопила владу.

Російські акаунти стосувалися дезінформації про щеплення. 65 облікових сторінок та 243 сторінки Instagram мали зв'язок з маркетинговою компанією Fazze, зареєстрованою в Великобританії, але з діяльністю в Росії. Акаунти були таргетовані на аудиторію Індії, Латинської Америки та США, повідомили в блозі Facebook.

Інформаційна кампанія акаунтів мала дві хвилі з перервою у п'ять місяців. Спочатку в листопаді-грудні поширювалися коментарі та меми, які стверджували, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca перетворює людей на шимпанзе. В якості "аргумента" використовувалося те, що препарат створений на основі аденовірусу цієї тварини.

Через п'ять місяців акаунти почали ставити під питання безпеку вакцини Pfizer. Обидві інформаційні хвилі збіглися в часі з обговоренням урядів низки країн дозволу на екстрене застосування цих препаратів.

До поширення дезінформації залучали не тільки звичайні акаунти, а й інфлюенсерів.

"Це продовжує тенденцію, відмічену у нашому нещодавньому звіті про загрози: операції впливу все частіше орієнтуються на справжні впливові голоси, щоб донести свої повідомлення", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що в травні соціальна мережа Facebook видалила знайдену журналістами ботоферму влади і сотні акаунтів, пов'язаних із депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем.