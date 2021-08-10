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Молдова чекає з візитом російського "куратора по Донбасу" Козака

Будуть домовлятися про зустріч Санду і Путіна.

Молдова чекає з візитом російського "куратора по Донбасу" Козака
Фото: EPA/UPG

У середу, 11 серпня, Молдову з робочим візитом відвідає заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

Під час візиту Козака будуть обговорюватися пріоритетні теми двосторонніх відносин між Молдовою та Росією, але подробиці переговорів поки що не відомі.

Як повідомляє місцеве видання Newsmaker, президентка Молдови Мая Санду раніше анонсувала можливу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Вона говорила, що підготовка зустрічі почнеться після призначення нового уряду Молдови, який сформували наприкінці минулого тижня.

Нагадаємо, що попередній президент Ігор Додон регулярно літав у Росію протягом всіх чотирьох років президентської каденції, але Санду - проєвропейський політик, і свій перший візит, на відміну від Додона, здійснила не в Росію, а в Україну.

Дмитро Козак є куратором "українського напрямку" в Кремлі. Він, зокрема, відповідає за окупований Донбас.

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