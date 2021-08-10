Польща затримала рекордну кількість нелегалів на кордоні з Білоруссю

Найбільшу групу, до складу якої входили 85 осіб, затримали у суботу, 7 серпня.

З п’ятниці, 6 серпня, польські прикордонники затримали 349 нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити в Польщу через кордон з Білоруссю. Іноземці, ймовірно, є громадянами Іраку та Афганістану.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

Найбільшу групу, до складу якої входили 85 осіб, затримали у суботу, 7 серпня.

Всім іноземцям проводять тестування на Covid-19, з’ясовують їхні персональні дані, країну походження і вік. Після підтвердження особи за рішенням суду їх поміщають в центри для іноземців, які перебувають під охороною.

Нагадаємо, що за останні місяці Польща та Литва зіткнулися з багаторазовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли вже понад чотири тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте казала, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка.