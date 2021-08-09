США запроваджують нові санкції проти Білорусі (оновлено)

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав наказ про запровадження нових санкцій проти Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден заявив, що дії Білорусі представляють надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці. Зокрема, через шкідливу діяльність режиму Олександра Лукашенка і зловживання, спрямовані на придушення демократії.

Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектору та транспорту.

"Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів в Білорусі та їх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції і організацій громадянського суспільства і порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень", - зазначив президент США.

Міністерство фінансів США також прийняло санкції щодо білоруських фізичних та юридичних осіб, у тому числі Національного олімпійського комітету Білорусі та Слідчого комітету.

Крім того, санкції посилюються щодо білоруського бізнесмена Олексія Олексіна, "який отримує вигоду від тісних відносин з Лукашенком та членів його сім'ї". Під обмеження потрапили і компанії Олексина, зокрема, табулійна фабрика ТОВ "Інтер Тобакко" та компанії СЗАО "ЕНЕРГО-ОІЛ" та "Белнефтегаз".

Під санкці також потрапив білоруський бізнесмен Микола Воробей, тесно пов'язаний з Лукашенком. При цьому санкції вводяться в відношенні компанії "БелКазТранс", яка має монополію на транзит вугілля через територію Білорусі; проти найбільшої компанії з торгівлі нафтою "Інтерсервіс", структур "Нова Нафтова Компанія" та ТОВ "Бреміно груп": всі вони, за версією США, пов'язані з цим підприємцем. Вказується, що комерційна діяльність підприємця простягається на Росію і Україну, в результаті чого під санкціями виявилася "Нова Нафтова Компанія Схід".

Нагадаємо, сьогодні, у річницю протестів у Білорусі Британія також запровадила санкції проти режиму Лукашенка.