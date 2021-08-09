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Грузія повертає обов'язкове носіння масок на вулиці

Причиною такого рішення стало погіршення епідемічної ситуації.

Грузія повертає обов'язкове носіння масок на вулиці
Фото: EPA/UPG

Грузія з вівторка, 10 серпня, повертає обов'язкову вимогу носіння захисної маски на відкритому повітрі, де збирається більше п'ятьох осіб.

Про це повідомляє Грузія Online.

Причиною такого рішення стало погіршення епідемічної ситуації. Також посилюється контроль за проведенням весіль, поминок, та інших подібних мсових заходів.

Зобов'язання носити маску відмінили з 22 червня, хоча обмеження в закритому приміщенні залишалося чинним.

За словами керівника оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгія Гібрадзе, у разі першого порушення штраф за відсутність масок складатиме 10 тис.  ларі, а у разі повторення - заклад буде опечатаний.

За даними Національного центру з контролю захворювань Грузії, станом на 9 серпня в країні було зроблено 641 242 щеплення від коронавірусу. Одну дозу вакцини отримали 431 894 особи, в той час як повний курс вакцинації (дві дози) пройшли 197 118 осіб (5,3% населення).

Нагадаємо, наприкінці липня у США посилили правила носіння масок для вакцинованих.

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