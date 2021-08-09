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Лукашенко: Україна "похерила" хороші стосунки з Білоруссю

"Червону лінію було перейдено тоді, коли ще Євросоюз не припинив авіасполучення з нами, а Україна це зробила".

Лукашенко: Україна "похерила" хороші стосунки з Білоруссю
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко заявив, що політичні відносини України і Білорусі знаходяться в найнижчій точці.

Про це він сказав на пресконференції у понеділок, 9 серпня.

"Білорусько-українські політичні відносини, чого не скажеш про економічні поки що, знаходяться в найнижчій точці. І червону лінію було перейдено тоді, коли ще Євросоюз не припинив авіасполучення з нами, а Україна це зробила. І за що? Невже до такої мерзенності можна дійти, щоб похерити все, що було досі, що ми робили для України", - сказав він.

Лукашенко вважає, що Україні в цій ситуації варто було "посидіти й помовчати".

"Хай біситься Євросоюз, хай бісяться американці, НАТО... Вас же ще не взяли ні в НАТО, ні в Євросоюз, і не візьмуть! Ні, треба було попереду побігти", - сказав він.

Нагадаємо, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі було поставлено на паузу восени 2020 року у зв'язку з фальсифікацією результатів виборів президента та придушенням мирних протестів.

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