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Посол Росії в Німеччині заявив про добудову "Північного потоку-2" в "лічені тижні"

Він також вважає, що угода між США та Німеччиною не має юридичних зобов'язань. 

Посол Росії в Німеччині заявив про добудову "Північного потоку-2" в "лічені тижні"
Сергій Нечаєв
Фото: rus.team

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв заявив про добудову газопроводу "Північний потік-2" в "лічені тижні". Про це він сказав у інтерв'ю, пише "Інтерфакс".

За словами Нечаєва, домовленість ФРН і США щодо газогону не повпливає на темпи роботи.

"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не повпливає на теми добудови та терміни завершення "Північного потоку-2". Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до їх повного закінчення лишаються лічені тижні", – запевнив він.

При цьому посол Росії заявив, що домовленості Німеччини та США не мають юридичних зобов'язань.

"Для Росії, яка не брала участь в підготовці, жодних конкретних зобов'язань тим більше не несе", - заявив він.

Нагадаємо, що 21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН. Також заяву засудили очільники парламентських комітетів 11 країн. 

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