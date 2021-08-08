Наші надзвичайники гасили пожежі на острові Евія і врятували два села.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Українські пожежники гасили вогонь на острові Евія – в одному з районів Греції, що найбільше постраждав від пожеж.

Про це повідомило посольство України в Греції на своїй у сторінці у соцмережі Facebook.

“Постраждалих немає. Вітер був сильний, водночас нашим пожежникам вдалося врятувати два села, худобу, склади, сільськогосподарську техніку”, – йдеться у повідомленні.

Місцеві дуже задоволені роботою українських вогнеборців, зазначили у посольстві.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

У ДСНС також поінформували, що зведений загін українських рятувальників чисельністю 100 осіб на території периферії "Спатарі" врятував два населених пункти: с. Спатарі та с. Метохи.

Cилами українців врятовано: 27 житлових будинків, 1 культова споруда, 33 господарчі будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у Греції протягом 5-6 серпня зафіксували 426 пожеж. Їх гасили 246 пожежників.

До гасіння пожеж залучені й сто українських рятувальників, які прибули до Греції 6 серпня ввечері.

Раніше повідомляли, що тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін. З опіками госпіталізували кількох рятувальників.