Українські пожежники гасили вогонь на острові Евія – в одному з районів Греції, що найбільше постраждав від пожеж.
Про це повідомило посольство України в Греції на своїй у сторінці у соцмережі Facebook.
“Постраждалих немає. Вітер був сильний, водночас нашим пожежникам вдалося врятувати два села, худобу, склади, сільськогосподарську техніку”, – йдеться у повідомленні.
Місцеві дуже задоволені роботою українських вогнеборців, зазначили у посольстві.
У ДСНС також поінформували, що зведений загін українських рятувальників чисельністю 100 осіб на території периферії "Спатарі" врятував два населених пункти: с. Спатарі та с. Метохи.
Cилами українців врятовано: 27 житлових будинків, 1 культова споруда, 33 господарчі будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.
Нагадаємо, у Греції протягом 5-6 серпня зафіксували 426 пожеж. Їх гасили 246 пожежників.
До гасіння пожеж залучені й сто українських рятувальників, які прибули до Греції 6 серпня ввечері.
Раніше повідомляли, що тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін. З опіками госпіталізували кількох рятувальників.