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В Угорщині ускладнили продаж дитячих книжок на тему ЛГБТ

Це передбачено законом, який забороняє використання матеріалів з пропагандою гомосексуалізму та зміни статі в школах.

В Угорщині ускладнили продаж дитячих книжок на тему ЛГБТ

В Угорщині відтепер дитячі книги, які пропагують гомосексуальність, мають продавати у закритій упаковці.

Це передбачено указом, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В указ також були включені книги, що пропагують зміну статі і містять "явне" зображення сексуальності. Документ передбачає, що їх потрібно продавати відокремлено і не можна продавати у межах 200 метрів від школи або церкви.

У червні в Угорщині схвалили закон, що забороняє використання матеріалів, які вважаються пропагандою гомосексуалізму та зміни статі в школах. Новий указ є першим з серії директив, які роз'яснюють наслідки його прийняття.

Європейська комісія почала процедуру проти націоналістичного уряду Віктора Орбана через цей закон, заявивши, що він є дискримінаційним і суперечить європейським цінностям толерантності та свободи особистості.

Уряд Орбана заявляє, що новий закон покликаний захистити дітей і надати батькам право займатись їх освітою в питаннях сексуальності.

Нагадаємо, у липні Орбан анонсував проведення референдуму в країні щодо питань, пов'язаних із сексуальним вихованням дітей.

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