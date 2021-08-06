Урядовця відправили в сусідній Барбадос на МРТ.

Прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадин, невеликої острівної держави в Карибському морі, госпіталізували після того, як він отримав сильний удар по голові важким предметом, кинутим учасниками мітингу проти введеної урядом обов'язкової вакцинації медиків від Covid-19.

Про це пише BBC.

Фото: twitter.com/Lavern_King

74-річний Ральф Гонсалвеш проходив крізь натовп, що зібрався біля будівлі парламенту. На світлинах з місця події видно, як закривавленого прем'єра відводять з місця інциденту.

Офіс прем'єр-міністра повідомив, що він був поранений якимось "метальним знаряддям". Місцеві ЗМІ вважають, що це був камінь. Мітингувальники кидались камінням і порожніми пляшками. Невідомо, цілився хтось в прем'єра чи попав випадково.

Міністр фінансів Сент-Вінсент і Гренадин повідомив агентству "Рейтер", що главу уряду переправили на Барбадос, щоб зробити йому МРТ мозку.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція затримала жінку, підозрювану в нападі.

Сент-Вінсент і Гренадіни складається з острова Сент-Вінсент і 32 островів групи Гренадини в архіпелазі Малих Антильських островів. Населення держави - 118 тисяч осіб.

Найближчими країнами є Сент-Люсія на півночі, Барбадос на сході і Гренада на півдні.

Україна встановила дипломатичні стосунки з Сент-Вінсент і Гренадини лише у 2019 році.