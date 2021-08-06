​В Києві за минулу добу виявили 164 хворих на ковід, одна людина померла

У Києві виявили за минулу добу 164 хворих на коронавірус. Одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"164 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом із початку пандемії в Києві 5242 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 219927", - зазначив він.

Захворіли: 90 жінок віком від 18 до 82 років, 63 чоловіки віком від 22 до 77 років, а також 7 дівчаток від 5 місяців до 17 років та 4 хлопчики від 2 до 15 років.

Госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 27 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 125 киян. Загалом коронавірус подолали 210033 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 57, у Дарницькому – 26 та в Святошинському районі – 25 випадків", – зазначив Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зробили рекордні 167 тисяч щеплень від COVID-19.