Спалах коронавірусу в Україні може трапитися впродовж двох тижнів, - Радуцький

В Україні поступово погіршується епідеміологічна ситуація, черговий спалах коронавірусу може трапитись упродовж двох тижнів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

“Абсолютні цифри – кількість хворих та госпіталізованих – на відносно невисокому рівні. Але динаміка розповсюдження вірусу стрімко зростає. У Київській школі економіки вважають, що спалах хвороби може трапитись упродовж двох тижнів. За даними КШЕ, у зоні ризику Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області”, - написав Радуцький.

Він зазначив, що наразі справджуються прогнози ВООЗ, згідно з якими нова хвиля коронавірусу в Україні припаде на кінець серпня – початок вересня. Головна причина спалаху – розповсюдження штаму «Дельта».

“«Дельта» має інші симптоми - лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить, також фіксують випадки порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і утворення гангрен. Ймовірність тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом «Дельта» набагато вища для невакцинованих”, - наголосив Радуцький.

Нагадаємо, у середу, 4 серпня, в Україні зафіксовано 1 052 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з 11 червня, коли було виявлено 1 603 випадки ковіду.