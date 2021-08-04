Литва передала Україні перші 54 тисячі доз вакцини AstraZeneca

У середу, 4 серпня, уряд Литви передав Україні 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Загалом Україна отримає від Литви 131 тисячу доз вакцини.

Решта 77 тисяч доз надійдуть в Україну в найближчі кілька тижнів, повідомляє LRT.

"Таким чином, Литва допомагає країні, що переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусом", - заявили в МОЗ Литви.

Раніше Литва планувала передати Україні тільки 100 тисяч доз вакцини. Однак того ж дня, коли Україна вирішила передати Литві гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю, міністр охорони здоров'я Арунас Дулкіс повідомив про збільшення партії вакцини до 131 тисячі доз.

Раніше повідомляли, що Данія подарувала Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca.