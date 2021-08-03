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Щепленим в Угорщині українцям почали видавати сертифікати COVID-вакцинації

Документ можна отримати у генеральному консульстві в Ужгороді.

Щепленим в Угорщині українцям почали видавати сертифікати COVID-вакцинації
Фото: EPA/UPG

Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді почало видавати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу громадянам України, які вакцинувалися на території Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба генконсульства.

"Тих осіб, котрі під час вакцинації для отримання картки зазначили адресу Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород, пластикова картка про щеплення яких уже надійшла до Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород, будемо повідомляти електронним листом або за номером телефону про дату та спосіб отримання картки", - йдеться в повідомленні.

Для отримання картки потрібно мати при собі тримовний сертифікат А4 про щеплення проти SARS-COV-2/ Certificate of SARS-COV-2 vaccination/Сертифікат вакцинації від SARS-COV-2”, виданий під час вакцинації, та дійсний закордонний паспорт, номер якого зазначено в сертифікаті.

У червні повідомляли, що Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.

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