МОЗ поки що не планує робити треті щеплення від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України поки що не планує робити третє підсилювальне, або бустерне щеплення від коронавірусу.

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, поки що базовий сценарій - повний курс ревакцинації через рік.

"Рекомендація введення бустерної третьої дози зараз не є офіційною рекомендацією виробника. Ми маємо її вважати як таку, котра ще не пройшла досліджень. У нас немає доказових даних, що третя вакцинація Pfizer або іншою вакциною може бути більш ефективною. Це питання розглядають, і рішення не винесено. Якщо ж ці дані будуть доказові і рекомендації будуть прийняті, ми будемо це питання розглядати. А поки що ми розглядаємо повну ревакцинацію через рік після базової", - сказав Кузін.

Нагадаємо, що 4 серпня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус закликав до тимчасового мораторію на введення третіх доз, щоб вакцини від COVID-19 вистачило всім країнам.

Раніше глава ВООЗ запропонував забезпечити вакцинацію щонайменше 10% населення кожної країни до вересня (в Україні зараз цей показник - близько 5%), 40% - до кінця 2021 року і 70% - до середини 2022 року. Для цього потрібно 11 млрд доз вакцини.