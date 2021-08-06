В Україні за добу зробили рекордні 167 тисяч щеплень від COVID-19

В Україні за добу 5 серпня зробили рекордні 167 тисяч щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Першу дозу отримали 98 447 людей, другу - 68 936 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 3,95 млн осіб (9,5% населення), у тому числі повністю - 2,28 млн (5,5% населення).

Найпопулярнішою в Україні є вакцина Pfizer - 1,35 млн вакцинованих, на другому місці - Sinovac/Coronavac - 1,13 млн, далі йдуть Moderna - 0,6 млн, AstraZeneca/CoviShield - 0,5 млн та інша AstraZeneca - 0,4 млн.

Загальна кількість зроблених щеплень вже перевищила 6,2 млн.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в липні в Україні зробили 2,92 млн щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19, а в серпні треба зробити ще більше - 4,5 млн.