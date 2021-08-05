У Франції впав легкомоторний літак, є загиблі та поранені

У департаменті Савойя на півдні Франції впав легкомоторний літак з туристами. Внаслідок аварії троє людей загинули, ще одна особа госпіталізована у важкому стані.

Про це повідомляє France Info.

Авіакатастрофа сталася близько 15 години на дорозі, що веде до перевалу Глендон у місті Сен-Коломбан-де-Вільяр. На борту літака перебувало 4 людей.

В результаті аварії троє людей загинули. Ще один, який встиг покинути літак, у важкому стані доставлений гелікоптером до лікарняного центру Ліонського університету.

Літак, який злетів із льотного клубу в Атлантичній Луарі, загорівся незабаром після катастрофи.

На місці аварії перебувають близько 30 пожежників, а також правоохоронціі медики.

“Обставини катастрофи наразі невідомі і будуть визначені в рамках судового розслідування”, - заявили у місцевій префектурі.