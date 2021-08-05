Під Мінськом можуть будувати табір для політв'язнів, - CNN

У Білорусі неподалік Мінська зводять ймовірний табір для політв'язнів. Він огороджений трьома електрифікованими парканами, скрізь розміщені камери відеоспостереження, а на вікнах бараків встановлені грати, пише CNN.
Цей комплекс будівель розміщено на території радянського ракетного сховища приблизно в годині дороги від Мінська, біля селища Новоколосово.
Опозиційні активісти вже давно висловлювали побоювання, що режим Олександра Лукашенка почне будувати спеціальні табори для затриманих за політичними мотивами, якщо звичайні в'язниці будуть переповнені.
Старший радник однієї з лідерок білоруської опозиції Світлани Тихановської, Франак Вячорка, у коментарі відзнятих CNN матеріалів можливого майбутнього табору сказав, що ідея побудови такого місця не дивує, адже незабаром у країні готуються нові протести – 9 серпня буде річниця оголошення Лукашенка президентом.
CNN стверджує, що поки що немає даних про те, що в цьому таборі під Новоколосово вже є ув'язнені. Представник західної розвідки сказав журналістам, що використання об'єкта в якості табору для політв'знів можливо, але прямих доказів немає.
Місцеві мешканці однак у спілкуванні з журналістами назвали цей об'єкт "табором". За їхніми словами, об'єкт охороняють військові, і вони не дають жителям ходити біля нього.
У Білорусі за неофіційними підрахунками нині більше 400 політв'язнів. Лідерам опозиції загрожує по 12 років позбавлення волі, а журналістів та опозиційних блогерів затримують за "екстремізм". Докладніше про це читайте в інтвер'ю LB.ua з сестрою однієї з ключових опозиціонерок Марії Колеснікової, Тетяною Хомич.