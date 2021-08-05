Під Мінськом можуть будувати табір для політв'язнів, - CNN

У Білорусі неподалік Мінська зводять ймовірний табір для політв'язнів. Він огороджений трьома електрифікованими парканами, скрізь розміщені камери відеоспостереження, а на вікнах бараків встановлені грати, пише CNN.

Цей комплекс будівель розміщено на території радянського ракетного сховища приблизно в годині дороги від Мінська, біля селища Новоколосово.

Фото: CNN

Опозиційні активісти вже давно висловлювали побоювання, що режим Олександра Лукашенка почне будувати спеціальні табори для затриманих за політичними мотивами, якщо звичайні в'язниці будуть переповнені.

Старший радник однієї з лідерок білоруської опозиції Світлани Тихановської, Франак Вячорка, у коментарі відзнятих CNN матеріалів можливого майбутнього табору сказав, що ідея побудови такого місця не дивує, адже незабаром у країні готуються нові протести – 9 серпня буде річниця оголошення Лукашенка президентом.

CNN стверджує, що поки що немає даних про те, що в цьому таборі під Новоколосово вже є ув'язнені. Представник західної розвідки сказав журналістам, що використання об'єкта в якості табору для політв'знів можливо, але прямих доказів немає.

Місцеві мешканці однак у спілкуванні з журналістами назвали цей об'єкт "табором". За їхніми словами, об'єкт охороняють військові, і вони не дають жителям ходити біля нього.

У Білорусі за неофіційними підрахунками нині більше 400 політв'язнів. Лідерам опозиції загрожує по 12 років позбавлення волі, а журналістів та опозиційних блогерів затримують за "екстремізм". Докладніше про це читайте в інтвер'ю LB.ua з сестрою однієї з ключових опозиціонерок Марії Колеснікової, Тетяною Хомич.