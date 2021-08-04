Польща надала гуманітарну візу чоловікові Христини Тимановської

Раніше Арсеній Зданевич виїхав з Білорусі в Україну.

Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської спортсменки Христини Тимановської, яку відсторонили від участі в Олімпіаді та всупереч її волі намагалися вивезти на батьківщину.

Про це заявив речник польського уряду Пйотр Мюллер, передає Польське радіо.

"Вона (Христина Тимановська - ред.) тепер під опікою польських дипломатичних служб, з міркувань безпеки ми не хочемо зараз передавати детальнішої інформації про спосіб прильоту та його місце й форму. Все це пов’язано з процедурами, які ми врахували в межах допомоги. Проте я можу додати інформаційно, що паралельно чоловік пані Тимановської отримав польську гуманітарну візу", - сказав Мюллер.

Тимановська повинна була сісти на рейс до Варшави, де уряд Польщі запропонував їй гуманітарну візу та надання притулку. Однак, замість цього вона вилетіла рейсом Austrian Airlines, який мав приземлитися у Відні о 16:05 у вівторок.

Представник білоруської громади, який контактував з Тимановською, сказав, що дипломати поміняли її рейс "з міркувань безпеки".

Нагадаємо, чоловік Тимановської Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади.

1 серпня Тимановська поширила відеозвернення до Міжнародного олімпійського комітету, у якому вона заявила, що її намагаються насильно вивезти з Токіо. За повідомленнями ЗМІ, представники білоруської делегації доправили її в аеропорт японської столиці для відправлення на батьківщину, проте там вона звернулася по захист до поліції.

Пізніше представник МОК Марк Адамс повідомив, що Тимановська провела ніч проти понеділка у готелі токійського аеропорту, де перебувала "в безпеці та під захистом".

Японська преса повідомила, що спортсменка перебуває в посольстві Польщі в Токіо. Вона попросила політичного притулку.