Великобританія передасть ВМС України два бойових кораблі

Сьогодні обидва судна офіційно виведені зі складу королівського флоту.

Два протимінних кораблі класу Sandown “Ремзі” та “Блайт” офіційно виведені зі складу військово-морського флоту Великої Британії. В подальшому вони будуть передані військово-морським силам України.

Про це повідомляє преслужба королівського флоту Британії.

"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року у випадку "Ремзі", і 185 тисяч миль за 20 років для "Бліт", підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великобританії або виконуючи обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря", - йдеться в повідомленні.

На заміну цим кораблям прийде ініціатива Project Wilton по впровадженню автономних / безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.

“Блайт” і “Ремзі” насолоджуватимуться новим життям у Чорному морі. Після завершення подальших робіт над двома суднами вони будуть передані ВМС України”, - сказано у повідомленні.

Кораблі класу Sandown мають водотоннажність 450 тонн. Їх довжина - 52,6 метрів

Ширина - 10,5 метрів, осадка - 2,4 метрів. Вони оснащуються дизельною та електричною силовою установкою. Максимальна швидкість - 13 вузлів. Кораблі мають на борту 30-мм бойовий модуль та три кулемета калібром 12,7 мм. Вони також оснащуються автоматизованою системою управління протимінними діями Atlas Elektronik IMCMS.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки до кінця року передадуть Україні три катери типу Island. Перші два катери типу Island - P190 "Слов’янськ і P191 "Старобільск" - увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.