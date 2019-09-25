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​Украина установила дипотношения с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины

Протокол подписали в рамках 74-й сессии ГА ООН.

Украина установила дипломатические отношения с островным государством Сент-Винсент и Гренадинами, расположенным в Карибском море.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Коммюнике об установлении дипотношений подписали в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонсальвес.

Фото: mfa.gov.ua

Дипломатические отношения призваны способствовать активизации политического диалога, торгово-инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере образования. Достигнута договоренность быстрее устранить визовые барьеры на пути к развитию межчеловеческих контактов.

Сент-Винсент и Гренадины состоит из острова Сент-Винсент и 32 островов группы Гренадины в архипелаге Малых Антильских островов. Население государства - 118 тысяч человек.

Ближайшими странами являются Сент-Люсия на севере, Барбадос на востоке и Гренада на юге.

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