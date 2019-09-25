Украина установила дипломатические отношения с островным государством Сент-Винсент и Гренадинами, расположенным в Карибском море.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Коммюнике об установлении дипотношений подписали в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонсальвес.

Фото: mfa.gov.ua

Дипломатические отношения призваны способствовать активизации политического диалога, торгово-инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере образования. Достигнута договоренность быстрее устранить визовые барьеры на пути к развитию межчеловеческих контактов.

One more 🇺🇦 partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.

We continue to develop 🇺🇦 political&trade networks around 🌍 pic.twitter.com/oLgDn8FmzI — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

Сент-Винсент и Гренадины состоит из острова Сент-Винсент и 32 островов группы Гренадины в архипелаге Малых Антильских островов. Население государства - 118 тысяч человек.

Ближайшими странами являются Сент-Люсия на севере, Барбадос на востоке и Гренада на юге.