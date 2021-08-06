Запуск "Північного потоку-2" не залишить Україну без газу, - Данілов

"У нас є чітке розуміння і стратегія нашої енергетичної безпеки, і ми всі ці питання відпрацьовуємо".

Українська влада опрацьовує ризики від російського газопроводу "Північний потік-2". Запуск магістралі не залишить Україну без газу.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів у інтерв’ю "НВ".

"Відразу скажу: без газу Україна точно не залишиться. У нас є чітке розуміння і стратегія нашої енергетичної безпеки, і ми всі ці питання відпрацьовуємо", - сказав Данілов.

Він пов’язав заяви Росії щодо газопроводу з виборами до російської Держдуми, які мають відбутися наступного місяця.

"Щодо дій РФ, то потрібно розуміти, що у них є власні вибори, які будуть 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема голосні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Але ми не повинні розслаблятися. Росія для нас - постійний та щохвилинний ризик", - сказав він.

Газопровід “Північний потік -2”, який проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини, мають добудувати найближчим часом.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.