Брата Навального засудили до року умовно

Його визнали винним у підбурюванні до порушення карантину.

Преображенський районний суд Москви визнав Олега Навального, брата ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, винним у підбурюванні до порушення карантину та призначив йому рік позбавлення умовно.

Про це повідомив його адвокат Нікос Параскевов.

"Суддя Кузнецов оголосив вирок. Олега Навального визнано винним в підбурюванні за ч.1 ст.236 КК РФ і засуджено до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один рік", - написав він у твіттері.

Олег Навальний - один із дев'яти фігурантів так званої "санітарної" справи. Вона стосується дописів, опублікованих у соціальних мережах, де містилися заклики вийти на акцію в підтримку Навального 23 січня 2021 року.

Через це, на думку співробітників Слідчого комітету Росії, в центр Москви приїхали люди, які повинні були знаходитися на карантині через коронавируса, що створило загрозу "масового захворювання людей".

3 серпня за цією ж справою юристка "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь отримала півтора року обмеження волі, а 6 серпня інший соратник Навального Микола Ляскін - рік обмеження волі.