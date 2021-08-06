На заводі "Газпрому" трапилася пожежа, транзит газу в Європу знижено

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

На півночі Росії згоріла будівля заводу з підготовки конденсату до транспорту. Про це пише Znak.com.

Пожежа почалася близько 4 години ранку. Загоряння помітив персонал, який обслуговує станцію. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок інциденту немає.

Завод є частиною Уренгойського газодобувного комплексу ТОВ «Газпром-переробка», що забезпечує прийом і переробку нестабільного газового конденсату найбільших родовищ Надим-Пур-Тазовского регіону.

"Сьогодні о 5 серпня в 3:18 сталося загорання на установці деетанізаціі конденсату першої черги Заводу з підготовки конденсату до транспорту. Постраждалих немає. Відповідно до регламентують процедурами були оперативно проведені заходи щодо зупинки виробничих потужностей і ліквідації пожежі. Тимчасово припинена поставка нафтогазоконденсатної суміші на Сургутський завод по стабілізації конденсату", - повідомили в прес-службі ТОВ "Газпром переробка".

Зазначається, що пожежа на заводі "Газпрому" може викликати серйозні проблеми у всьому технологічному ланцюжку переробки газу корпорації.

Так, на заводі по стабілізації газового конденсату в Сургуті тимчасово припинено постачання нафтогазоконденсатної суміші. Зараз підприємство працює на сировині з резервуарних парків проміжного зберігання.

Також терміново розробляється альтернативна схема доставки сировини. Коли вона запрацює, поки невідомо.

Напередодні російський газовий монополіст "Газпром" в умовах дефіциту палива на європейському ринку фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.

Через це ціни на європейському ринку вже перевищили рекордні 500 доларів за тисячу кубометрів.

Разом з тим, "Газпром" відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності через українську ГТС.

Україна розцінює дії "Газпрому" як шантаж. Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік-2".