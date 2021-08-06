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У CNN звільнили три людини за присутність в офісі без щеплення від COVID-19

Телеканал заявив про нульову терпимість до таких працівників.

У CNN звільнили три людини за присутність в офісі без щеплення від COVID-19
Фото: mittromneycentral.com

Американський телеканал CNN звільнив трьох невакцинованих співробітників, які прийшли в офіс телекомпанії, незважаючи на обов'язкову наявність вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на записку президента CNN Джеффа Цукера, яку розіслали співробітникам телеканалу.

Він заявив, що в CNN нульова терпимість до тих, хто прийшов працювати в офіс без щеплення.

"Усі з відділу новин, спорту та студій, хто приходить зараз і приходитиме пізніше, мають бути щеплені. Ми уже кілька місяців чітко про це говорим, тому не повинно бути ніякої плутанини", - йдеться у записці.

Крім того, наявність вакцинації може стати обов'язковою для нових працівників телеканалу.

CNN також вирішив відкласти повернення працівників у офіси, яке було заплановане на 7 вересня, на середину жовтня, а в офісах у Лос-Анджелесі, Вашингтоні й Атланті ввели обов'язкове носіння масок.

Нагадаємо, що з кінця липня на фоні поширення дельта-штаму коронавірусу американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) почав рекомендувати носіння масок в приміщеннях навіть вакцинованими людьми.

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