90% успіху в питанні повернення Донбасу залежить від Путіна, - Зеленський

За його словами, "люди на Донбасі повинні це розуміти".

90% успіху в питанні повернення тимчасово окупованих територій Донбасу і встановлення миру в Україні залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дім".

"Я дуже цього хочу (припинення війни на Донбасі - ред.). Я все роблю для цього. Але - на жаль, не все від мене залежить. Я сьогодні вважаю, і абсолютно цього не приховую - і президент Російської Федерації знає мою думку - сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, в світі в Україні, в деокупацію наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він з цим живе", - сказав Зеленський.

За його словами, "люди на Донбасі повинні це розуміти".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення бойових дій є першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі.