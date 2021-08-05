Хортиця стане першим безбар'єрним туристичним об'єктом в Україні

Запорізький острів Хортиця, на якому ведеться реконструкція, стане першим в країні повністю інклюзивним туристичним об’єктом. У четвер, 5 серпня, Хортицю відвідала перша леді Олена Зеленська, яка стала ініціаторкою впровадження повної безбар'єрності острову.

Як повідомляє заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, минулого року Олена Зеленська започаткувала ініціативу «Без бар’єрів», до якої долучаються міста і області. І саме Хортиця стане першим в Україні безбар'єрним туристичним об'єктом.

«До Дня незалежності відкриють Курган Єдності – найвищу точку острову, з якої відкривається неймовірна панорама на Дніпро і Запоріжжя. І вперше в історії на 16-метровий курган зможуть піднятися всі охочі. Цим особисто опікується перша леді України Олена Зеленська», - коментує він.

Зокрема, доріжки прокладені під кутом 5%, а за кожних 800 м обладнають майданчики для відпочинку.

«Повністю інклюзивним стане і Музей історії козацтва, який роками стояв зачинений через аварійний стан. Його вже реконструюють за кращими стандартами світових музеїв в рамках програми «Велика реставрація». Так само інклюзивним буде суспільний простір Козацьке коло – тут проводитимуть концерти, фестивалі та форуми», - коментує Тимошенко.

Проєкт реконструкції Хортиці також передбачає зручне транспортне сполучення завдяки новим Запорізьким мостам, які зводять за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Вже скоро Хортиця стане одним із найпотужніших туристичних магнітів України. З унікальною історією, природою, культурою – і надсучасною інфраструктурою», - запевняє заступник голови ОП.