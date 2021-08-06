Ляшко припустив, що кінотеатри зможуть працювати під час спалаху ковіду за умови вакцинації персоналу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що вакцинація співробітників може стати умовою для роботи кінотеатрів та інших закладів культури під час наступного спалаху ковіду.

Про це він сказав в ефірі "1+1" в п'ятницю, нагадавши, що таку умову вже ввели для навчальних закладів.

"Адаптивний карантин передбачав, що діти йдуть на офлайн-навчання. Ми кажемо, що не хочемо, щоб дітей відправляли на офлайн-навчання, краще провакцинуватися, щоб діти могли приходити в навчальний заклад. Додатково далі будуть з'являтися інші сфери, які можна буде відкривати під час жорстких карантинних обмежень в разі, якщо буде вакцинація. Ми говоримо і про кінотеатри, дивимось культурні заходи, масові заходи", - сказав він.

Ляшко також закликав не чекати нового локдауну і вакцинуватися заздалегідь.

"Я пропоную не чекати локдауну. Я пропоную встати і піти до кабінету щеплень, центру масової вакцинації, щоб в Україні не було локдауну", - сказав він.

Нагадаємо, що станом на ранок 5 серпня в Україні першу дозу щеплення від ковіду отримали майже 4 млн осіб, обидві - 2,3 млн.