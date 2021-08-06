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Ляшко припустив, що кінотеатри зможуть працювати під час спалаху ковіду за умови вакцинації персоналу

Міністр закликав не чекати локдауну і вакцинуватися заздалегідь.

Ляшко припустив, що кінотеатри зможуть працювати під час спалаху ковіду за умови вакцинації персоналу
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що вакцинація співробітників може стати умовою для роботи кінотеатрів та інших закладів культури під час наступного спалаху ковіду.

Про це він сказав в ефірі "1+1" в п'ятницю, нагадавши, що таку умову вже ввели для навчальних закладів.

"Адаптивний карантин передбачав, що діти йдуть на офлайн-навчання. Ми кажемо, що не хочемо, щоб дітей відправляли на офлайн-навчання, краще провакцинуватися, щоб діти могли приходити в навчальний заклад. Додатково далі будуть з'являтися інші сфери, які можна буде відкривати під час жорстких карантинних обмежень в разі, якщо буде вакцинація. Ми говоримо і про кінотеатри, дивимось культурні заходи, масові заходи", - сказав він.

Ляшко також закликав не чекати нового локдауну і вакцинуватися заздалегідь.

"Я пропоную не чекати локдауну. Я пропоную встати і піти до кабінету щеплень, центру масової вакцинації, щоб в Україні не було локдауну", - сказав він.

Нагадаємо, що станом на ранок 5 серпня в Україні першу дозу щеплення від ковіду отримали майже 4 млн осіб, обидві - 2,3 млн.

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